ПСВ – «Бенфика»: прогноз Дениса Наливайко на игру Лиги чемпионов 24 августа

Спортивный комментатор на Setanta Sports и «Телеспорте», специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на ответный матч заключительного раунда квалификации Лиги чемпионов ПСВ – «Бенфика».



Ставка: обе забьют за 1.70.



«Мне кажется, что здесь есть очень адекватная ставка по хорошему коэффициенту – обе забьют за 1,70, может, даже немножечко больше в зависимости от букмекера. Почему? Смотрите, первая игра как складывалась. «Бенфика» забила два в первом тайме на 10-й и 42-й минутах. ПСВ ответил на 51-й минуте и дальше давили-давили, но больше забить не получилось.



ПСВ необходимо отыгрываться и нужно забивать как минимум один, чтобы переводить матч в овертайм. Я уверен, что команды совсем не хотят играть дополнительное время. Даже если ПСВ забьет первым, то «Бенфика» пойдет вперед. Ей достаточно будет закатить всего лишь один мяч. Мне кажется, что будет агрессивная и зрелищная игра и обе команды забьют», — сказал Наливайко.