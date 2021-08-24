ПСВ — «Бенфика»: прогноз Алексея Смирнова на матч раунда плей-офф Лиги чемпионов

Профессиональный гандикапер Алексей Смирнов дал прогноз на матч плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов сезона-2021/2022 ПСВ — «Бенфика».



Ставка: ТБ 10.5 углового за 2.57.



«Первый поединок этих команд в финале квалификации Лиги чемпионов показал, что противники примерно равны. Если португальцы почти всегда умело сбивали темп игры и использовали свои редкие голевые моменты, то голландцы несколько раз включали фирменные скорости, при которых оборона оппонентов трещала по швам.



Давления на ворота обоих соперников хватало, и я думаю, что это продолжится. На прошлой неделе я предлагал ставку на угловые удары во встрече этих клубов, но во второй половине тайма Фортуна вдруг отвернулась, да и судьи в одном эпизоде зафиксировали офсайд вместо углового. Полагаю, при скользком счёте 2:1 ПСВ не станет откладывать игру в нападении на потом, да и «Бенфика» не постесняется отвечать быстрыми контратаками при появлении свободных зон. Я решил повторить свой предыдущий выбор, но при этом немного повысить уровень сложности – ТБ (10.5) угловых ударов», — сказал Смирнов.