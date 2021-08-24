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ПСВ — «Бенфика»: прогноз Артура Петросьяна на встречу Лиги чемпионов

ПСВ — «Бенфика»: прогноз Артура Петросьяна на встречу Лиги чемпионов
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов ПСВ — «Бенфика».

Ставка: обе забьют за 1.76.

«Матч ПСВ – «Бенфика». Три мяча было забито в первой игре, а могло быть и больше. ПСВ – команда атакующая, качественных игроков в линии атаки там хватает, к тому же ПСВ будет вынужден играть на победу. «Бенфике» это может сыграть на руку, так как соперник будет открываться больше, чем в первом матче. Моменты у «Бенфики» тоже должны быть, а игроков качественных там хватает. Здесь тоже вариант «обе забьют», — сказал Петросьян.

ПСВ — «Бенфика». Прогноз: португальцев перехвалили. Гётце и ван Гинкел ещё в игре ПСВ — «Бенфика». Прогноз: португальцев перехвалили. Гётце и ван Гинкел ещё в игре
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