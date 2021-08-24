ПСВ – «Бенфика»: прогноз Ровшана Аскерова на игру Лиги чемпионов в Эйндховене

Знаток телевизионного интеллектуального клуба Ровшан Аскеров дал прогноз на матч отбора Лиги чемпионов ПСВ – «Бенфика».
Ставка: проход ПСВ за 2.48.
«Вот отменили узколобые функционеры УЕФА правило выездного гола, и теперь никаких преимуществ у ПСВ перед ответной игрой нет. Всё банально и однообразно — 1:0 в основное время и дополнительные полчаса. Так что всё в руках и ногах обеих команд.
«Орлы» в Лиссабоне доминировали в первые 45 минут. А после перерыва началось время Эйндховена. В итоге португальский клуб едва не упустил победу. В домашних турнирах оба клуба пока не знали осечек. Команды равны по классу, и каждая вполне достойна в нынешнем своём состоянии украсить групповой раунд ЛЧ.
Но, думаю, куражности ПСВ должно хватить для прохода. Выигрыш голландского клуба, тотал первого тайма больше 1,5», — сказал Аскеров.
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