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ПСВ – «Бенфика»: прогноз Ровшана Аскерова на игру Лиги чемпионов в Эйндховене

ПСВ – «Бенфика»: прогноз Ровшана Аскерова на игру Лиги чемпионов в Эйндховене
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Знаток телевизионного интеллектуального клуба Ровшан Аскеров дал прогноз на матч отбора Лиги чемпионов ПСВ – «Бенфика».

Ставка: проход ПСВ за 2.48.

«Вот отменили узколобые функционеры УЕФА правило выездного гола, и теперь никаких преимуществ у ПСВ перед ответной игрой нет. Всё банально и однообразно — 1:0 в основное время и дополнительные полчаса. Так что всё в руках и ногах обеих команд.

«Орлы» в Лиссабоне доминировали в первые 45 минут. А после перерыва началось время Эйндховена. В итоге португальский клуб едва не упустил победу. В домашних турнирах оба клуба пока не знали осечек. Команды равны по классу, и каждая вполне достойна в нынешнем своём состоянии украсить групповой раунд ЛЧ.

Но, думаю, куражности ПСВ должно хватить для прохода. Выигрыш голландского клуба, тотал первого тайма больше 1,5», — сказал Аскеров.

ПСВ — «Бенфика». Прогноз: португальцев перехвалили. Гётце и ван Гинкел ещё в игре ПСВ — «Бенфика». Прогноз: португальцев перехвалили. Гётце и ван Гинкел ещё в игре
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