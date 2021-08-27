«Краснодар» — «Рубин»: прогноз Дениса Казанского на игру 6-го тура РПЛ

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский сделал прогноз на матч «Краснодар» — «Рубин».



Ставка: победа «Краснодара» и ТБ 2.5 за 2.27.



«Странная ситуация у Леонида Слуцкого. Она связана с потерей Хвичи и Деспотовича. Команда прямо сейчас со скрипом идёт в чемпионате. Мы видим, что казанцы в пяти последних матчах обязательно забивают, при этом не проигрывают. Но думаю, что результатов от Казани ждут немного других. То, что случилось с «Химками» и «Крыльями», указывает на то, что Леонид Слуцкий может недобрать очков. С учётом проблем «Рубина» это кажется нормальным.



С «Краснодаром» всё веселее. Команда ещёни разу не сыграла вничью, забивает регулярно. На своем поле одержана победа 3:2 над «Тулой». Проведён очень хороший второй тайм против «Локомотива», когда «быки» могли спасти игру. А также мы видели суммарные 5 мячей в игре с «Зенитом». В общем, весело играет команда Виктора Гончаренко (пусть и без особого положительного результата).



Думаю, здесь Кордоба опять отличится. Он здорово играет и в 4 из 5 матчей забивает. И вообще Гончаренко нужна победоносная война, чтобы отсрочить неминуемое.



Мне кажется, «Краснодар» победит, и победит через ТБ (2,5)», — сказал Казанский.