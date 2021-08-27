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«Верона» — «Интер»: ставка Максима Калиниченко на встречу Серии А

«Верона» — «Интер»: ставка Максима Калиниченко на встречу Серии А
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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал ставку на матч итальянской Серии А «Верона» — «Интер».

Ставка: победа «Интера» с форой (-1) за 2.06.

«Действующий чемпион Италии приезжает в гости к команде, которая в прошлом сезоне финишировала в середине таблицы. «Верона» дома сыграет с «Интером».

Это уже второй тур Серии А. Первый был достаточно показательным — миланцы в пух и прах разгромили «Дженоа» (4:0). Такое чувство, что «Интер» даже с уходом Ромелу Лукаку всё равно имеет очень мощный центр поля и нападение. «Дженоа» ощутил на себе натиск команды Симоне Индзаги.

Думаю, «Верону» ждёт примерно то же давление, которое получил в первом туре «Дженоа». Веронцам придётся очень тяжело, даже будучи принимающей командой. «Интер» на сегодняшний день всё равно очень мощная команда, даже после ухода Конте.

«Верона» свой первый матч в сезоне проиграла «Сассуоло» — другому крепкому середняку Серии А (2:3). Уступили веронцы с красной карточкой. Но это не имеет значения в игре с действующим чемпионом. «Интер» всяко сильнее «Сассуоло», он должен побеждать в этом матче.

Я склоняюсь к тому, что «Интер», который уверенно победил в первом туре, не пощадит соперника и в этой игре. Мой вариант ставки на этот матч — победа миланцев с форой (-1) мяч», — сказал Калиниченко.

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