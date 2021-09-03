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Пабло Андухар – Даниил Медведев: ставка Надежды Петровой на матч US Open-2021

Пабло Андухар – Даниил Медведев: ставка Надежды Петровой на матч US Open-2021
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Bзвестная в прошлом теннисистка Надежда Петрова сделала ставку на матч US Open-2021 Пабло АндухарДаниил Медведев.

Ставка: победа Медведева с форой (-10) за 1.68.

«У Даниила Медведева турнирная сетка попроще, чем у Андрея Рублёва. В третьем круге ему достался возрастной теннисист из Испании 35-летний Пабло Андухар (74-я ракетка мира). Они раньше не встречались. Матч, судя по всему, будет на большом корте, это будет волнительно для испанца.

У Андухара сезон не ахти какой – лишь 9 побед при 13 поражениях. В его активе четвертьфинал и полуфинал турнира самой низшей категории ATP, а в остальных 9 турнирах он проигрывал сразу, в первом круге. Очень нестабильные у него результаты. Тут он прошел уже два круга – это большой успех. В матче со второй ракеткой мира вряд ли стоит рассчитывать на положительный результат.

Для Медведева предстоящий матч — хорошая разминка. Нужно постараться тут решить вопрос в трёх сетах, поберечь силы на более серьезных соперников. Ставим на победу Медведева с форой (-10)», — сказала Петрова.

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