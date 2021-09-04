В. Грачёва — А. Павлюченкова: ставка Анны Чакветадзе на матч US Open

Известная в прошлом теннисистка Анна Чакветадзе дала свой прогноз на матч US Open между Варварой Грачёвой и Анастасией Павлюченковой.

Ставка: тотал больше 19.5 гейма за 1.84.

«В очередном круге US Open Анастасия Павлюченкова сыграет с Варварой Грачёвой. Грачёва в прошлом раунде сотворила сенсацию, обыграв Бадосу. Тенниска высоко сеянная, и очень много о ней сейчас говорят.



Мне понравилось, как Грачёва сыграла в том матче. Она не застаивалась на задней линии, а сама атаковала, рисковала. Эта тактика принесла ей успех. Думаю, что ничего она не будет менять и в следующем матче, хотя соперница уже будет другая.



Павлюченкова предпочитает плоскими ударами играть над сеткой, но у Вари есть в арсенале несколько интересных заготовок, за счёт которых она может сдерживать атаку соперниц и сама предлагать что-то интересное.



Скорее всего, больше 19,5 гейма отыграют теннисистки. Грачёва за счет опыта, приобретенного в предыдущем круге и за счёт уверенности в себе, сможет немного попортить нервы Насте Павлюченко», — сказала Чакветадзе.