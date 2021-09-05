Испания — Грузия: прогноз Александра Мостового на матч отбора ЧМ-2022

Бывший футболист «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч квалификации ЧМ-2022 Испания — Грузия.
Ставка: победа Испании и тотал меньше 3.5 мяча за 1.98.
«Сборная Испании уверенно прошла стадию группового этапа на Евро-2020, после чего обыграла в плей-офф Швейцарию и Хорватию.
Неудача настигла команду в шаге от финала, куда «красную фурию» не пустила сборная Италии. В отборе на ЧМ-2022 хозяева после четырёх туров пока на второй позиции, уступая Швеции два балла. К слову, именно от скандинавов команда потерпела первое поражение.
Сборная Грузии за четыре тура сумела добыть только один турнирный балл в игре с Грецией, при этом все остальные матчи проиграла.
Не могу не отметить линию атаки гостей, которая забивала в очень редких случаях. В этом туре команды уже преподнесли немало сюрпризов, но в этой встрече лично я жду успеха фаворита.
Видно, что Испания набирает от игры к игре, скорее всего, это и станет решающим фактором, который принесёт успех.
Моя ставка – победа Испании и тотал меньше 3.5 голов».
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