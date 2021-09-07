Россия — Мальта: ставка Александра Мостового на матч отбора ЧМ-2022

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч квалификации ЧМ-2022 Россия — Мальта.



Ставка: победа России с сухим счётом за 1.79.



«Сборная России вышла на первое место, где приятно видеть «наших парней». Могу сказать, что дебют Валерия Карпина удался — ничья с Хорватией, которая является вице-чемпионом мира, и успех с Кипром вывели нашу сборную в лидеры группы.



У россиян три победы и мирный исход, что соответствует 10 баллам, как и у Хорватии, что не даёт права на ошибку в оставшихся поединках.



Сборная Мальты уже стала автором сенсации, когда первого сентября обыграла Кипр. «Иоаниты» записали на свой счёт ничью со Словакией и расположились на предпоследнем месте. В последнем туре островитяне проиграли Словении, но сборная смотрелась очень неплохо.



При всех недостатках нашей дружины сегодня мы играем на своём родном стадионе, при поддержке трибун. Мальта представляет из себя довольно скромного по силе противника, которого мы обязаны обыгрывать всухую за счёт класса.



Я жду уверенной победы сборной России. Рассчитываю на второй подряд успех Валерия Карпина на посту главного тренера», — сказал Мостовой.

Ранее букмекеры оценили шансы сборной России попасть на ЧМ-2022 после победы над Кипром.