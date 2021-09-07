Россия — Мальта: прогноз Виктора Гусева на игру квалификации ЧМ-2022

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч отбора ЧМ-2022 Россия — Мальта.



Ставка: гол Смолова за 1.80.



«Это будет шестая игра для обеих команд. Вы помните, что именно с их очной встречи для соперников и начинался отбор к ЧМ-2022. Тогда мы в гостях выиграли со счётом 3:1. Вели со счётом 2:0, мальтийцы сократили счёт, но на 90-й минуте Александр Соболев поставил точку.



Мальта в 20-й раз принимает участие в мировом отборе. Почти всегда эта команда занимает последнее место в группе. Тем не менее сейчас Мальта смотрится куда сильнее. Здесь и победа над Кипром со счётом 3:0. В гостях Мальта проиграла — 0:3, со Словакией — 2:2, со Словенией — 0:1. В 1996 году сборная России в выставочном турнире победила Мальту со счётом 2:0. Кстати, тогда забил Валерий Карпин.



У России восемь побед в девяти последних отборочных матчах на своём поле. Нужно много забивать. Плотность в таблице очень высокая. Поэтому разница и количество забитых голов очень важны. Мы не знаем, какое будет положение перед матчем с Хорватией в ноябре. Поэтому нужно создавать необходимый задел.



Хотя есть тенденция, что наши футболисты быстро устают. Так было и с Хорватией, и с Кипром. Нужно об этом думать и забивать с самого начала. У нас есть потери. Головина заменили из-за травмы, проблемы у Фернандеса и Ионова. Однако Фёдор Смолов здорово действует в подыгрыше — две голевые передачи против Кипра. Тем более на поле он должен выйти. Думаю, что шанс у него есть.



Исходя из всех данных факторов и надежды на Фёдора, я бы поставил на гол Смолова», — сказал Гусев.

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