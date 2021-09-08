Польша — Англия: прогноз Дениса Казанского на матч отбора ЧМ-2022

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский сделал прогноз на матч отборочного раунда к ЧМ-2022 Польша — Англия.
Ставка: победа Англии и обе забьют за 3.95.
«Довольно любопытная игра в Польше предстоит, куда приезжает Гарет Саутгейт и его команда.
Я думаю, что нас должен ждать результативный футбол. Во-первых, на афише Роберт Левандовский и Харри Кейн, что само по себе предполагает довольно результативный футбол. Во-вторых, 10 из 10 матчей у поляков обе забьют присутствует. Англичане против топов стараются играть солидно, но все равно большие команды имеют свои шансы. Думаю, что Левандовский дома получит какие-то моменты чтобы их реализовать.
Уверен, что англичане забьют и победят, так как уж слишком они хороши – 15 матчей без поражений. Достаточно все здорово у Саутгейта, большая обойма, поэтому предыдущие матчи не стоит брать в расчет. Имею ввиду, тот состав, который был только что у англичан.
Мне кажется, что обе забьют и победа Англии в этом матче случится», — сказал Казанский.
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