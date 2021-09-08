Польша — Англия: прогноз Тимура Журавеля на игру квалификации чемпионата мира по футболу

Спортивный журналист, профессиональный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч отборочного раунда ЧМ-2022 Польша — Англия.



Ставка: обе забьют за 2.00.



«Поляки только что прошлись катком по Сан-Марино, забили им семь мячей, но даже от них умудрились пропустить. Поляки, у которых есть Левандовски, поляки, которые играют дома, которые не поменяли тренера после блеклого Евро. Значит в нём команда и руководство польского футбола видит потенциал. Мне кажется, что это должно воодушевлять сборную Польши, т. е. поляки свой гол забьют.



Что касается Англии, то она выпустила против Андорры на острие атаки Патрика Бэмфорда, а не Кейна, а это значит, что Саутгейт готовил боевой состав к поездке в Польшу. Мне кажется, что голы здесь должны быть. Ставка обе забьют мне очень нравится.



Поскольку Англия фаворит, то я бы призвал вас поставить на победу Англии через верх. Мне кажется, что в отборочном цикле мы должны отойти от того шаблона, который сидит у нас в голове, когда мы говорим о команде Саутгейта.



Итак, у меня две ставки: обе забьют и победа англичан через верх. Если мы не доедем, то вернемся на нашу дорожку хулиганства, боевых и авантюрных ставок. Со ставками интереснее смотреть футбол», — сказал Журавель.