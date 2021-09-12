Новак Джокович — Даниил Медведев: прогноз Анны Чакветадзе на финал US Open

Экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Новак Джокович — Даниил Медведев в финале US Open.

Ставка: индивидуальный тотал Джоковича больше 20.5 гейма за 1.90.

«Итак, мужской финал US Open. Новак Джокович сыграет с Даниилом Медведевым. Если Джокович выиграет у Медведева в финале, то соберёт «Шлем», победив в четвёртом турнире серии «Большого шлема» в сезоне.



Стоит отметить, что в начале года Джокович играл свободнее. Возможно, на него давит ответственность, или же это отголосок Олимпиады, где остался осадок после незавоёванной медали. На этом турнире у Джоковича постоянно возникают какие-то проблемы, и он их сам решает, конечно же, на опыте. Но играет, так сказать, не на все сто процентов.

Медведев много сил не потратил, у него была такая лёгкая прогулка по парку. Очень лёгкая сетка получилась у Даниила, и он полностью этим воспользовался. Мне кажется, что в финале Медведеву просто нечего терять, он сможет сыграть свободнее. Джокович будет более зажатым, потому что матч-то ответственный. Понятно, что для обоих, но для Джоковича всё же больше.

Предположу, что Новак выиграет больше 20.5 гейма, а нас с вами будет ждать очень интересный финал», — сказала Чакветадзе.