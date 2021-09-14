«Барселона» — «Бавария»: прогноз Алексея Андронова на матч Лиги чемпионов в Испании

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Барселона» — «Бавария».



Ставка: победа «Баварии» за 2.11.



«Барселона» — «Бавария» — матч, который можно считать центральным в первом туре Лиги чемпионов. Свежи воспоминания о том, как «Бавария» уничтожила «Барселону» ещё с Месси со страшным счётом в полуфинальной стадии этого турнира.



Надо сказать, что у «Барселоны» стало ещё больше проблем с тех пор. «Бавария», сменив тренера, нисколько не потеряла в мощи. Она продолжает наслаждаться своей силой, заново раскрываются игроки, которые немножко захандрили, в частности, Лерой Зане.



Думаю, что «Бавария» кровно заинтересована в том, чтобы стартовать в Лиге чемпионов с победы над таким знаковым соперником, и у неё всё для этого есть. «Бавария» хорошо готова к первом туру Лиги чемпионов — её победа мне видится прекрасным выбором. У нынешней «Барселоны» мало шансов против мюнхенцев», — сказал Андронов.