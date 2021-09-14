«Вильярреал» — «Аталанта»: прогноз Эльвина Керимова на встречу 1-го тура Лиги чемпионов

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Вильярреал» — «Аталанта».



Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 2.00.



«Встречаются две играющие команды. Действующий обладатель Лиги Европы с «Аталантой», которая по итогам прошлого сезона сумела выйти в групповую стадию Лиги чемпионов. Я жду атакующего и зрелищного футбола, а ведь чего ещё ждать от этих двух команд.



На старте сезона «Вильярреал» в чемпионате Испании играет только вничью. Все три матча завершились мировой. Пока забивает «Вильярреал» мало, но стилистически это та же команда, что и в прошлом сезоне играла под началом Унаи Эмери. Команда любит владеть мячом, доминировать, очень высокий процент точных передач. Достаточно много моментов создаёт. Игра с «Атлетико» показала, что «Вильярреал» справляется с высоким уровнем сопротивления. Там была ничья (2:2), причём «Вильярреал» сумел отыграться.



С «Аталантой» будет непросто. Но «Вильярреал» играет дома, и команда обладает теми исполнителями, которые в состоянии диктовать свои условия на поле.



«Аталанта» в чемпионате Италии пока показывает средний результат: 4 очка после трёх туров. В последнем туре «Аталанта» как раз проиграла «Фиорентине». Первый тайм был откровенно слабый, хотя «Аталанта» владела преимуществом и доминировала, но моментов почти не создавала.



Алексей Миранчук вышел в стартовом составе, но ничего интересного не показал. Было мало передач, мало обостряющих моментов, поэтому и был он заменён Малиновским, который обострил игру своими передачами на Сапату.



Думаю, что мы с вами увидим привычный прессинг «Аталанты». Увидим попытку играть агрессивно. Во втором тайме «Аталанта» показала, что она постепенно набирает форму, так как было создано много моментов. Но с реализацией, как всегда, есть проблемы. Сапата с пенальти забил, а с игры — нет. Тем не менее моменты у «Аталанты» возникали.



В этом матче стоит рассматривать основную ставку — это обе забьют. А как иначе? Эта ставка может не пройти лишь по одной причине — если будет очень плохая реализация моментов. Но всё же что-то да должно залететь у обеих команд.



Кроме того, считаю, что тотал матча будет больше 2.5 мяча. Мне кажется, что игра должна получиться результативной исходя из философии двух тренеров, исходя из наличия исполнителей, которые любят играть именно в атаку. Никто не будет ставить «автобус». Это не про «Вильярреал» и «Аталанту» истории.



Совершенно точно обе команды рассматривают этот матч как возможность одержать победу. «Вильярреал» играет дома, но и «Аталанта» на выезде вполне может рассчитывать на успех. Плюс игроки должны продемонстрировать какую-то реакцию на поражение в Серии А от «Фиорентины». Постепенно должны набирать форму лидеры, хотя есть потери. Тот же Муриэль пока не готов играть. Сапата постепенно набирает форму. Он как раз восстановился и сыграл в последнем матче.



Выйдет ли Миранчук в старте — это большой вопрос, но, к сожалению, выйдя в прошлой игре в основном составе, он не доказал, что сейчас готов играть с первых минут. Но и без Миранчука есть достаточно игроков в старте. Главное, что у тренера есть идеи, как взламывать оборону соперника.



Ещё один важный момент — обе команды дают играть сопернику. Есть все предпосылки, чтобы ждать результативный и голевой футбол. Мой прогноз — тотал матча больше 2.5 мяча и обе забьют. Коэффициент двойка. Мне кажется, вариант отличный. Есть ощущение, что ставка надёжная. Я жду результативный футбол на старте Лиги чемпионов. Посмотрим, как завершится эта игра», — сказал Керимов.