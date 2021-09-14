«Челси» — «Зенит»: ставка Максима Калиниченко на матч группы H Лиги чемпионов

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч группового этапа Лиги чемпионов «Челси» – «Зенит».



Ставка: ТБ 1.5 в 1-м тайме за 2.45.



«В рамках первого тура группового раунда Лиги чемпионов нас ждёт противостояние «Челси» и «Зенита». Игра между этими неравными командами состоится в Лондоне, на стадионе синих — «Стэмфорд Бридж».



Конечно, не очень повезло питерцам с группой в этом розыгрыше ЛЧ. Они особых успехов не добивались и в менее тяжёлых квартетах. А сейчас у команды Семака в соперниках сразу два топ-клуба. И причём к одному из них приходится ехать в гости уже в первом туре.



Тем не менее играть в любом случае нужно. Несмотря на то что «Челси» очень силён, думаю, «Зенит» при определённых условиях может зацепиться за очки. Однако если сине-бело-голубые с треском провалят эту игру, то никто особо удивлён не будет. Как-никак – «Челси» является действующим чемпионом ЛЧ. С ним приходится считаться всем клубам в Европе.



Тут, конечно, явный фаворит матча – «Челси». Но я не стану гадать, как именно закончится их матч и с каким преимуществом могут выиграть лондонцы. Думаю, игра будет активной с первых минут – «пенсионеры» сразу же опровергнут свою такую кличку и побегут вперёд.



Считаю, что «Челси» станет играть открыто, а у «Зенита» сейчас есть игроки, которые могут быстро выбежать в свободные зоны. Голы будут, думаю, что основная их часть придётся на первую 45-минутку.



Предложу поставить на вариант «тотал голов больше 1.5 в 1-м тайме», — сказал Калиниченко.