«Ливерпуль» — «Милан»: прогноз Ильи Казакова на встречу Лиги чемпионов

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Ливерпуль» — «Милан».
Ставка: ТМ 2.5 за 2.34.
«Лига чемпионов раскрывает объятия для болельщиков в новом сезоне. Сейчас самое время поговорить о самой любопытной игре, если говорить о реалиях, об истории, об интриге, которая царит над полем. Конечно же, речь идёт о матче «Ливерпуль» — «Милан».
В начале этого сезона «Ливерпуль» хорош в матчах со слабыми соперниками. При этом красные достаточно скромны с теми клубами, которые умеют играть в закрытый футбол.
Что касается «Милана», то сегодня это самая закрытая команда в Италии, если говорить о действиях в обороне — самая надёжная, самая качественная. Эта команда напоминает свои лучшие образцы в собственной истории.
Глядя на линию и на коэффициенты, мне кажется, что самым верным и правильным будет взять тотал менее 2.5 мяча.
На выезде «Милан» будет играть в максимально закрытый футбол, а «Ливерпуль» постарается в первом матче не ударить лицом в грязь. Совокупно с тем, что я уже сказал выше, ставка низ — это то, на что я предлагаю вам обратить внимание», — сказал Казаков.
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