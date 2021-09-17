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«Ньюкасл» — «Лидс»: прогноз Алексея Смирнова на игру чемпионата Англии

«Ньюкасл» — «Лидс»: прогноз Алексея Смирнова на игру чемпионата Англии
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Профессиональный гандикапер Алексей Смирнов дал прогноз на матч 5-го тура АПЛ сезона-2021/2022 «Ньюкасл» — «Лидс».

Ставка: ТМ 3 за 1.80.

«В нынешнем сезоне «Ньюкасл» и «Лидс» объединяют чрезмерно открытый футбол и разгром от «Манчестер Юнайтед». И если со стороны подопечных Марсело Бьельсы это смотрится привычно, то коллектив Стива Брюса немного удивляет. Вероятно, в следующем матче эти клубы изменят свой подход к игре.

Мне кажется, что в текущем туре АПЛ «сороки» и «павлины» снизят своё желание бежать вперёд, оставляя позади свободные зоны. В первых четырёх турах у них нет ни одной победы, и это реальная причина серьёзно задуматься о том, что происходит на поле. Полагаю, игра будет строиться в большей степени вокруг хозяев, которые способны вернуться к более строгим действиям в обороне. В такой ситуации гости могут взять мяч под контроль, при этом не забывая о том, что оппоненты умеют контратаковать. Мой выбор – ТМ 3», — сказал Смирнов.

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