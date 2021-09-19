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«Ювентус» — «Милан»: где будет трансляция, во сколько начало матча, какой канал покажет

«Ювентус» — «Милан»: где будет трансляция, во сколько начало матча, какой канал покажет
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19 сентября состоится матч четвёртого тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Милан». Начало игры — в 21:45 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1».

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Ювентуса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.11. Успех «Милана» оценён экспертами в 3.75. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Букмекеры считают, что матч «Ювентус» — «Милан» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.84, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.36.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.65, на пенальти — за 2.55, на удаление — за 4.15.

Ещё больше о матче «Ювентус» — «Милан» — на сайте Betassist.

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