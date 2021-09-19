«Автомобилист» — ЦСКА: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ

Бывший тренер ярославского «Локомотива» Владимир Вуйтек дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — ЦСКА.

Ставка: ничья в основное время за 4.00

«ЦСКА в прошлом матче одержал победу над «Спартаком» и ему предстоит выездная игра против «Автомобилиста», в которой, думаю, армейцам после московского дерби будет не хватать эмоций. Класс игроков ЦСКА, в общем, для меня выше, но сейчас, думаю, можно оценить команды как примерно равные, поэтому в предстоящем матче я рискну и поставлю на ничью. А ставки на ничью — это всегда риск, и если выбирать более надёжный вариант, то можно поставить на то, что ЦСКА не проиграет в основное время.



ЦСКА — небольшой фаворит, но для армейцев это выездной матч, и им будет тяжело добиться победы. Я не жду в этой игре много шайб, несмотря на то, что ЦСКА сейчас (в отличие от последних сезонов) не так надёжен в обороне, и в матчах армейцев мы видим прилично заброшенных шайб. Встреча вполне может закончиться со счётом 1:1, и вряд ли мы здесь увидим 3:3 или 4:4», — сказал Вуйтек.