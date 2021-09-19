«Сочи» – «Динамо» Москва: ставка Константина Генича на матч РПЛ в Сочи

Известный футбольный комментатор Константин Генич сделал ставку матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» – «Динамо» Москва.
Ставка: обе забьют за 1.87.
«Очень любопытная встреча пройдет в Сочи на стадионе «Фишт». Команда Владимира Федотова здорово играет в этом сезоне, идёт на втором месте, несмотря на поражения от дебютантов — «Нижнего Новгорода» и «Крыльев Советов». Зато со старожилами уверенно играют сочинцы, особенно дома. Мало кому удаётся переиграть «Сочи» на его поле. «Сочи» забивает почти в каждом матче, да и пропускали в последних трёх. С динамовской атакой будет непросто справиться.
У «Динамо» два подряд не лучших матча: была ничья с «Локомотивом», где динамовцы доминировали, но не дожали, с «Нижним» вообще непонятно как проиграли, доминировали, особенно в первом тайме, а при счёте 1:2 не реализовали пенальти. Был бы на поле Фомин, исполнял бы он, а бил Н’Жи, и сделал это чудовищно.
В прошлом сезоне динамовцы проиграли на «Фиште» — 0:2. Сейчас наверняка Шварц должен внести корректировочки. Я бы не сказал, что «Динамо» плохо играло против «Нижнего Новгорода», но такие матчи в чемпионате бывают. Если вспомнить матчи до предыдущего, то, как правило, команды забивают друг другу.
Если не подведет реализация, лихая динамовская атака может наказать «Сочи». Но и у сочинцев есть мастера, которые могут исполнить. И Нобоа со штрафного, и Жоаозиньо со штрафного забил в прошлом туре. Жду обмена забитыми мячами».
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