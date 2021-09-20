«Урал» – «Локомотив»: прогноз Эдуарда Мора на матч 8-го тура РПЛ

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Урал» – «Локомотив».



Ставка: победа «Локомотива» за 1.87.



«Непростое положение у «Урала»: команде нужны очки, но весь вопрос в том, что все решают футболисты. А в команде очень большой кадровый дефицит. Шалимов сильно мучается, он уже наступил на горло собственной песне: в последнем матче играл в 5 защитников, должны были по идее пропускать мало, но пропустили 4.



Я не вижу, за счет кого «Урал» может отнять очки у «Локомотива». Это при том, что я очень уважаю и люблю Игоря Шалимова. Но на поле выходят футболисты, а как раз их в команде очень сильно не хватает. Большие проблемы в нападении: Эрик Бикфалви был вынужден играть ложную девятку, но когда он впереди, до него просто не доходит мяч, а когда он опускается пониже, что-то возникает, но дальше отдавать некому.



«Локомотив» принес России первое очко в еврокубках. Можно сказать, что где-то повезло с хорошим исполнением. Но все равно команда может играть, перестраиваться, подобраны хорошие футболисты. Если бы они играли через 2 дня на 3-й, то у «Локо» могли бы быть большие проблемы с восстановлением. Но играть через 3 дня на 4-й – более чем достаточно, чтобы выступить в хорошей форме.



Думаю, что «Локомотив» без особого труда обыграет «Урал». Поставлю на победу гостей. Если они выиграют с форой (-1,5), то я не удивлюсь», — сказал Мор.