ЦСКА — «Спартак»: прогноз Романа Нагучева на дерби РПЛ 20 сентября

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев дал прогноз на матч 8-го тура РПЛ сезона-2021/2022 ЦСКА – «Спартак».



Ставка: обе забьют за 1.68.



«Очень сложно прогнозировать победителя в этой игре. Потому что обе команды выглядят проблемно, много пропускают, испытывают трудности при игре в защите. Причем эти сложности примерно одинаковые.



Но я думаю, что в этом матче может быть очень простой и рабочий вариант – это ставка «обе команды забьют». «Спартак» регулярно показывает низовой футбол, а ЦСКА – прагматичный.



Но что часто бывает, что игра между командами, у которых есть много проблем, получается результативной. Поэтому ставка «обе забьют – да» – самый оптимальный прогноз, который можно дать на эту игру», — сказал Нагучев.

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