«Барыс» — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Барыс» — ЦСКА.



Ставка: победа ЦСКА с форой (-1.5) за 2.39.



«ЦСКА едет в солнечный Казахстан мстить. Календарь, в общем-то, нечасто предоставляет возможность, получив в морду (а армейцы шестью шайбами, пропущенными от «Барыса» дома, таки получили в морду), получить сатисфакцию уже через неделю. Когда поражение ещё свежо в памяти и не покрыто ворохом других матчей.



Конечно, это не означает, что армейцы выйдут на раскатку с баннером «Мщу за всех!» или, скажем, устроят эпическое сражение вроде того, что в олдскульной КХЛ «Витязь» устраивал «Авангарду». Просто армейцы будут немного собраннее, чем обычно, немного злее и угомонятся лишь тогда, когда или если забросят седьмую.



Лично я считаю, что до седьмой шайбы в хозяйские ворота дело вряд ли дойдёт, но «Барысу» от этого легче не будет. Казахстанцы во здравие начали свой первый в этом сезоне выезд (той самой победой ЦСКА), но дальше был сплошной «за упокой» в Риге и Хельсинки. С учётом того, что и дома у них игра не слишком ладится, а особенно с учётом того, что армейцы в общем и целом от матча к матчу прибавляют, особых шансов для хозяев в грядущем матче увидеть как-то не получается. Хоть и понятно, что «Барыс» будет «рвать постромки». Казахстанская команда подвисла на восьмом месте в своей Восточной конференции, и хоть восьмёрка уже в целом ясна и оставшаяся четвёрка не играет, а откровенно мучается, но всё равно негоже Казахстану болтаться за задворках КХЛ.



В общем, «суровый бой ведут ледовые дружины» — это почти установленный факт. Скорее всего, два периода будет достаточно равная игра. Но к концу ЦСКА хозяев всё-таки пережмёт и завершит матч к своему полному удовлетворению, то есть в основное время и с преимуществом в пару шайб», — сказал Лебедев.