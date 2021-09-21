«Спартак» — «Авангард»: прогноз Павла Лысенкова на матч регулярного чемпионата КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Спартак» и «Авангард».



Ставка: победа «Авангарда» в основное время за 2.22.



«Любопытный календарь у «Авангарда» — за девять дней эта команда проводит только один матч (с 18 по 26 сентября). И это как раз игра со «Спартаком». То есть у «ястребов» был вагон времени на то, чтобы отдохнуть и хорошо потренироваться.



При том, что «Авангард» уже успел выдать серию из трёх поражений: 2:5 от московского «Динамо», 2:3 от «Йокерита», 4:7 от «Металлурга».



Это были внушительные, звонкие, обидные поражения. Победа в Екатеринбурге (3:1) помогла скрасить эти неудачи. И вот теперь, приведя голову в порядок за три дня, команда Боба Хартли должна закреплять успех в «Мегаспорте», играя со «Спартаком».



Красно-белые, в свою очередь, проводят четвёртый матч за восемь дней, и это весьма плотный график. Причём «Спартак» два раза проиграл 0:2 со СКА, 3:5 с ЦСКА и только дожал рижское «Динамо» (3:1). Но это аутсайдер, и в таком исходе нет ничего удивительного.



«Авангард» — это хорошо играющие легионеры Петер Цегларик, Корбен Найт. Не уверен, что в ворота определят Шимона Грубеца. Он был не слишком стабилен в последнее время. Но, скорее всего, ему дадут ещё один шанс. Всё-таки это первый номер.



Я бы в этом матче взял кэф 2.20 на то, что «Авангард» одержит победу в основное время. Думаю, что омичи на это способны, они будут свежее. Да и в состав понемногу возвращаются травмированные, увеличивая глубину ростера», — сказал Лысенков.