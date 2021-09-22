«Шахтёр» — «Динамо» Киев: прогноз Алексея Андронова на матч за Суперкубок Украины

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Шахтёр» – «Динамо» Киев в рамках Суперкубка Украины.



Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 2.01.



«Суперкубок Украины разыгрывается в сентябре – не самое привычное время для матча, который всегда считается праздником начала нового сезона. Я думаю, что болельщики ничего не потеряли – не будет жары, да и команды уже сыгрались на старте сезона, поэтому мы должны увидеть более качественный футбол.



У «Шахтёра» большая неприятность случилась в Лиге чемпионов, где он проиграл «Шерифу», но в его настрое я не сомневаюсь. Думаю, что команды будут играть основными составами, потому что следующие игры у них не с самыми сложными соперниками. Другое дело, что уже через 10 дней матч между ними уже в чемпионате – есть вопрос, стоит ли открывать все карты. Думаю, что на содержании матча это не скажется.



Обе команды будут играть в атаку, потому что такого соперника надо переиграть и перебить. Обе забьют и тотал больше 2.5 – такой мой выбор с коэффициентом 2.01. Буду ждать забитых мячей в этой игре», — сказал Андронов.

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