СКА — «Салават Юлаев»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 СКА — «Салават Юлаев».



Ставка: ничья за 4.34.



«И на старуху бывает проруха» — подумал то ли ёжик, слезая с кактуса, то ли «Салават Юлаев», уезжая из Череповца. Но давайте не будем пинать уфимцев: в преддверии матча со СКА или ЦСКА мы и не такое видели от наших лидеров отечественного хоккея. То, что «Салават» в Череповце играл вполсилы, понятно и тому самому ёжику. Другой вопрос: стоила ли овчинка выделки, если в хоккее за любую победу над любым соперником, начиная от самого падшего и заканчивая самым великим, дают одинаковое количество очков?



Вот и посмотрим в Питере, хорошо ли подумал «Салават» в Череповце, не желая там выпрыгивать из штанов. В матче со СКА, конечно, попрыгать придётся, но и вероятность приличного результата при этом достаточно велика. В КХЛ пока по междусобойчикам, проходившим в СПб, хозяева выигрывают у гостей 8-5, не бог весть какое преимущество.



Но вот в чём штука. Фортуна не любит, когда кто-то в спорте начинает высчитывать и что-то там где-то экономить. Вспомните, как в Солт-Лейк-Сити шведы вывели себя в четвертьфинале на Беларусь — а там их ждал Владимир Копать, ага. Как бы и тут не наказала.



Поэтому лично я и спляшу от наказания Фортуны. И, быть может, даже вопреки логике, накаркаю на победу СКА. А ещё лучше — накаркаю на ничью в основное время (так, по-моему, будет правильнее), а уже потом второе очко в качестве выигрышного лотерейного билета вытащат питерцы», — сказал Лебедев.