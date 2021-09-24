«Ак Барс» — «Адмирал»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Ак Барс» — «Адмирал».



Ставка: победа «Ак Барса» с форой (-1.5) за 1.57.



«Если нынешний «Ак Барс» спотыкается на одну ногу, то «Адмирал» — на обе, причём ноги эти у дальневосточников перебиты. У «больших татар» в наличии действующая серия из трёх побед. Там, конечно, не бог весть какие соперники, а что, «Адмирал» нынче бог весть какой?



К достижениям реанимированного (а кое-кто считает, что даже эксгумированного) «Адмирала» можно причислить разве что домашнюю победу над безумной-безумной-безумной «Северсталью», которая сама не знает, что от неё ждать. На этом достижения заканчиваются, а остаются семь поражений, которые пока не позволяют владивостокцам подняться выше 10-го места, про зону плей-офф скромно умолчим.



Статистика личных встреч опять-таки на гостей смотрит косо: свою единственную победу в Казани «адмиралы» одержали в своём первом сезоне КХЛ, кстати, под руководством всё того же Александра Андриевского, который попытался войти второй раз в одну реку. После этого были четыре поражения под руководством разных тренеров, в которых «Адмирал» забросил целых три шайбы. Если после этого вы собираетесь поставить на дальневосточников, то попутного вам ветра. Я же предсказываю спокойную, без пыли и шума, домашнюю победу «Ак Барса». Безусловно, в основное время и с преимуществом минимум в две шайбы», — сказал Лебедев.