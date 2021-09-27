«Нижний Новгород» — ЦСКА: прогноз Алексея Андронова на матч РПЛ

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Нижний Новгород» – ЦСКА в 9-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.



Ставка: индивидуальный тотал ЦСКА больше 1.5 за 1.92.



«Я думаю, что армейцы получили большую эмоциональную подпитку от победы в дерби. При том, что сезон позиционируется для них как довольно сложный, но сейчас им будет немножко проще играть. Одна из главных задач сезона выполнена (победа в дерби над «Спартаком»). ЦСКА знает, что «Спартак» «Нижнему» проиграл. На мой взгляд, победа в этой игре будет достаточно принципиальна для Алексея Березуцкого и его команды.



Не уверен в победе, да и коэффициент не такой уж большой, чтобы на это ставить. А «индивидуальный тотал ЦСКА больше 1.5 мяча» мне нравится. Мне кажется, ЦСКА — это та команда, которая пропустить может в любой игре. Соответственно, она должна выходить с задачей — забивать больше одного гола. Надо забивать минимум два. Коэффициент — 1.92. По-моему, просто прекрасно», — сказал Андронов.