«Авангард» — «Локомотив»: прогноз Павла Лысенкова на игру КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Локомотив».



Ставка: победа «Авангарда» и ТМ 5.5 за 3.10.



«Авангард» не так давно попадал в небольшую яму, когда команда проиграла 4:7 «Металлургу». Конечно, было видно, что с «Авангардом» что-то не так. Но было пять дней отдыха перед этим матчем, поэтому Боб Хартли мог натренировать любые звенья и вывести игроков функционально на правильный пик формы.



Что касается «Локомотива», то команда проиграла три раза подряд, успела сменить тренера – пришёл тандем Никитин-Юшкевич. Посмотрите, какая ирония судьбы – в Балашихе мы помним финал Кубка Гагарина, когда ЦСКА должен был брать пятый матч, но «Авангард» переломил игру, что в итоге привело «Авангард» к Кубку Гагарина. Снова матч в Балашихе, только Игорь Никитин на другой стороне лавки, а Максим Шалунов опять в его команде, хотя когда он уходил из ЦСКА, то казалось, что они уже не встретятся.



Мне кажется, что в этом матче не будет много голов, потому что Никитин умеет здорово ставить игру в обороне, Боб Хартли тоже этим славится. Я бы взял коэффициент 3.10 на то, что «Авангард» выиграет, а тотал будет меньше 5.5», — сказал Лысенков.