«Авангард» — «Локомотив». Боб Хартли поздравит Игоря Никитина с назначением

27 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Локомотив». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Авангарда» в основное время можно с коэффициентом 2.32, а успех «Локомотива» оценён экспертами в 3.00.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Авангард» — «Локомотив» 27 сентября 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Авангард» — «Локомотив». будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.99, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.00. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.15. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.92.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Авангард» Омск — «Локомотив» Ярославль (27.09.2021)

Сентябрь подходит к концу, а в Континентальной хоккейной лиге набирает обороты новый сезон. 27 сентября состоится семь матчей. Отдельное внимание уделим противостоянию «Авангарда» с «Локомотивом». Встреча пройдёт на льду «Арены-Балашихи», где омичи задержались ещё на год. Первое вбрасывание запланировано на 19:00 мск.

На старте соперники столкнулись с проблемами, которые впоследствии повлияли на позицию в таблице. «Авангард» после восьми встреч идёт на шестой строчке в Восточной конференции, набрав 10 баллов. В запасе два матча, но отставание от лидеров приличное — шесть очков. «Локомотив» после 10 встреч идёт на 10-м месте на Западе с восемью очками. Отставание от топ-8 составляет два пункта.



Впрочем, хочется надеяться, что основные трудности остались позади. «Ястребы», например, не так давно шли на серии из трёх поражений, уступив столичному «Динамо» (2:5), «Йокериту» (2:3) и «Металлургу» (4:7). Соперники солидные, но 15 пропущенных шайб для обладателя Кубка Гагарина — это чересчур. Зато последние два выезда получились достойными.



Сначала подопечные Боба Хартли обыграли «Автомобилист» (3:1), показав 100% реализацию большинства, а затем разгромили московский «Спартак» (4:0). Открыли счёт на четвёртой минуте, вскоре удвоили преимущество. К слову, первый гол — ошибка вратаря, а в случае со вторым москвичи не договорились друг с другом на собственном пятаке.

Перерыв на пользу хозяевам не пошёл, на 23-й минуте омичи реализовали большинство. Алексей Красиков отправился отдыхать, а вместо него появился Оскар Данск. Но и шведу не удалось сохранить ворота на замке — в начале третьего периода, после потери в зоне соперника «Спартак» получил четвёртую шайбу.



«Локомотив» стартовал без преувеличения ужасно. В девяти встречах под управлением Андрея Скабелки выиграли лишь три раза. Такие расклады не устроили руководство клуба, а потому белорусский специалист, который в прошлом сезоне чуть не выкинул ЦСКА из плей-офф, был отправлен в отставку.



Теперь пост главного тренера будет занимать Игорь Никитин. Дебют бывшего наставника ЦСКА может состояться уже с «Авангардом». На домашний матч с «Салаватом Юлаевым» ярославцев вывел его помощник Дмитрий Юшкевич. Встреча завершилась победой уфимцев в овертайме со счётом 3:2.

Хозяева открыли счёт уже на второй минуте после выигранного вбрасывания. Дальше команды играли достаточно осторожно, хотя и имели по паре опасных моментов. В середине второго периода железнодорожники снова побеспокоили сетку ворот Юхи Метсолы. Почувствовали уверенность, прибавили темп. Но в концовке второго периода получили удаление на ровном месте.

За подопечным Томи Лямся не заржавело, уже через 25 секунд реализовали большинство. Инициатива в третьем периоде была у гостей, но сравнять счёт смогли лишь за полторы минуты до сирены, выпустив шестого полевого. А в овертайме финским кудесникам «Салавата» для победы потребовалось всего 28 секунд.



Теперь «Локомотив» ждёт выезд в Балашиху к «Авангарду». Вероятно, к Дмитрию Юшкевичу на тренерском мостике добавится сам Игорь Никитин. Перемены в тренерском штабе наверняка взбодрят команду, однако за столь короткий период сложно что-то поменять. Рассчитывать на многое с омичами тоже вряд ли придётся.



«Авангард» в последних двух играх смотрелся хорошо, новые игроки начинают привыкать к требованиям Боба Хартли, а в стане «Локо» грядут изменения. Насколько быстро это произойдёт — покажет время. А пока мы бы рассмотрели лобовую победу «Авангарда» за 2.32.

«Авангард» — «Локомотив»: прогноз и ставка на матч КХЛ 27 сентября 2021 года

Последний раз «Авангард» выходил на лёд 21 сентября. Времени на разбор полётов и подготовку к матчу было выше крыши. Как бы долгая пауза не отразилась на игровом тонусе. Впрочем, у «Локомотива» сейчас своих забот хватает: игра не идёт, Андрей Скабелка отправился в отставку. С учётом поражений и накопившихся проблем ярославцы сейчас не в лучшей форме. К тому же резко добавить вряд ли получится. Возможно, чуть позже, а сейчас ждём победу омичей.



Ставка: победа «Авангарда» за 2.32.