«Авангард» — «Локомотив»: ставка Анатолия Емелина на встречу регулярного чемпионата КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин сделал ставку на матч КХЛ «Авангард» – «Локомотив».



Ставка: ТБ 4.5 за 1.80.



«Тут всё однозначно. Ставим на победу «Локомотива» — он просто не имеет права проигрывать в Балашихе. Да, обычно встряска происходит в первом матче после отставки тренера. Но соперником ярославцев был «Салават», который в порядке. Чего нельзя сказать об «Авангарде». У «ястребов» защита и атака по очереди выдают проблемный матч, они подвыпали из игрового ритма после 6-дневной паузы. Но главное даже не в этом.



Слишком уж заряжённым предстанет «Локомотив». В Балашиху приедут те, кому надо обязательно свести счёты с «Авангардом». Буше, которому пожалели денег после чемпионства. Шалунов, которого провоцировали и выводили из себя в весеннем финале. Наконец Никитин, которого попросили в отставку как раз из-за поражения в том самом финале. Гости выйдут на матч как на плей-офф, а хозяева – вряд ли. Жду от матча не менее пяти заброшенных шайб и успех разозлённого «Локомотива». Ставка тотал больше 4.5 шайб», — сказал Емелин.

Прогноз Владимира Вуйтека на матч «Авангард» — «Локомотив».