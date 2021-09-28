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«Динамо» М — «Спартак»: прогноз Павла Лысенкова на игру КХЛ

«Динамо» М — «Спартак»: прогноз Павла Лысенкова на игру КХЛ
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Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Москва — «Спартак».

Ставка: победа «Динамо» с форой (-1.5) за 2.56.

«Динамо» — лучшая команда на старте чемпионата, 8 побед в 8 матчах. Конечно, календарь был не самым сложным, но в соперниках был чемпион «Авангард», которого «Динамо» обыграло 5:2. Радует сама игра при Кудашове. «Динамо» звенит, но в последнем матче проиграло в Нижнем Новгороде со счётом 2:4. Здесь было видно, что команда немного устала, но и нельзя все матчи подряд выигрывать.

Что касается «Спартака», то у меня такое впечатление, что он может обыграть команды уровня рижского «Динамо», «Амура», «Адмирала», «Витязя», «Барыса», но против тяжеловесов, как «СКА», «Ак Барс», им тягаться сложно.

Я бы в этом матче взял коэффициент 2.56 на победу «Динамо» с форой (-1.5). Мне кажется, что «Динамо» отыграется на «Спартаке» за проигрыш «Торпедо», — сказал Лысенков.

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