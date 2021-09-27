«Динамо» — «Спартак». Красно-белые не готовы выигрывать дерби у Алексея Кудашова

28 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» — «Спартак». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Динамо» в основное время можно с коэффициентом 1.91, а успех «Спартака» оценён экспертами в 3.34.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо» — «Спартак» 28 сентября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Динамо» — «Спартак» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.57, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.25. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.25. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.79.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Динамо» Москва — «Спартак» Москва (28.09.2021)

Сентябрь подходит к концу, но времени на осеннюю хандру у болельщиков попросту нет. В Континентальной хоккейной лиге по традиции играют каждый день, на 28 сентября запланировано две встречи. Отдельное внимание, разумеется, на московское дерби. «Динамо» на льду «ВТБ-Арены» примет «Спартак». Первое вбрасывание состоится в 19:30 мск.

Бело-голубые сыграли девять матчей и идут на второй позиции в Западной конференции. В активе 16 баллов. Уступают два очка «Йокериту», который провёл на две встречи больше. Красно-белые также провели 11 матчей, располагаются на пятой строчке с 12 очками. Отрыв от девятой позиции составляет три пункта, но у конкурентов есть игры в запасе.



«Динамо» после фантастического старта прервало-таки победную серию, уступив на выезде нижегородскому «Торпедо» (2:4). С первых минут на ворота Ивана Бочарова было оказано давление, особенно близки к успеху хозяева оказались в концовке первого периода. Где-то выручал голкипер, а где-то подчищала пятак защита.



На 25-й минуте после долгой раскачки нижегородцы реализовали большинство, а ещё через 63 секунды удвоили преимущество. Ответить москвичам помешали частые удаления. Пришлось ждать третьего периода, где болельщики увидели фейерверк из эмоций и красивых моментов. Примерно за 10 минут соперники забросили четыре шайбы.

Подопечные Алексея Кудашова постоянно сокращали отставание, но не помог перевести игру в овертайм даже шестой полевой. За полминуты до сирены хозяева забросили в пустые ворота, москвичи потерпели первое поражение в сезоне. Хотя надо отдать должное команде Дэвида Немировски, которая провела, возможно, лучшую игру со старта сезона.



«Спартак» после обновления тренерского штаба продолжает нащупывать свой хоккей. Шесть побед в 11 матчах — результат добротный. При этом четыре поражения потерпел от гигантов КХЛ: «Салавата Юлаева» (1:2), СКА (0:2), ЦСКА (3:5) и «Авангарда» (0:4). Зато с менее крепкими соперниками красно-белые смотрелись бодро.

Например, в позапрошлом матче одолели «Нефтехимик» (3:2 ОТ), неплохо показав себя в атаке. А вот выезд в Казань к местному «Ак Барсу» (1:3) не получился. Казанцы в нынешнем сезоне не похожи сам на себя, но к москвичам вопросов ещё больше. Много ошибались, да и шведский голкипер Оскар Данск мог действовать удачнее.



Теперь «Спартак» ожидает дерби с ярким «Динамо». Правда, рассчитывать на очки с такой проблемной, местами скучной игрой шансов маловато. Тем более бело-голубые — одни из лидеров КХЛ. Причём заслуженно. Конечно, Борис Миронов должен делать выводы, но пока что у красно-белых против более сильных противников не клеится.



Да, в последнем матче «Динамо» прервало победную серию, перевести игру в овертайм не хватило сил. Но недавнее восьмиматчевая выигрышная серия выглядит очень убедительно. Появились травмированные, зато Вадим Шипачёв продолжает тащить. Здорово выглядит и вернувшийся в хоккей Вячеслав Войнов.

Так что мы бы проверили победу «Динамо» за 1.91. Иван Бочаров тоже в порядке, пропускает не так часто. Красно-белые держат добротный уровень и никого не отпускают просто так, но на данный момент динамовцы банально сильнее.

«Динамо» — «Спартак»: прогноз и ставка на матч КХЛ 28 сентября 2021 года

«Динамо» наверняка сделает выводы после первого поражения в сезоне. К тому же на восстановление был один лишний день. Алексей Кудашов хорошо поработал в межсезонье, что вылилось в восьмиматчевую серию побед. «Спартак» же, чередуя победы с поражениями, пытается нащупать свою игру. Прошёл почти месяц, а ошибки сохраняются. Так что мы бы проверили П1.



Ставка: победа «Динамо» за 1.91.