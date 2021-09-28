«Динамо» М — «Спартак»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ в Москве

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ «Динамо» Москва – «Спартак».
Ставка: победа «Динамо» за 1.80.
«В прошлом матче в Нижнем Новгороде динамовцы прервали свою победную серию, уступив волжанам (2:4). Тем не менее старт «Динамо» обнадёживает и думаю, что бело-голубые в этом сезоне выступят лучше, чем в прошлом. Состав у них подобрался хороший, крепкий.
«Спартак» вернулся с выезда, выиграв в Нижнекамске и проиграв в Казани. В принципе, я бы сказал, что красно-белые сыграли в свою силу. Нынешнее пятое место на Западе — весьма неплохой для «Спартака» результат.
Для команды Бориса Миронова матч с «Динамо» — отличная проверка своих возможностей. Не так давно «Спартак» проиграл дерби ЦСКА, посмотрим, как команда сыграет против ещё одного топ-клуба. Прогноз на подобные игры делать крайне сложно, тем не менее, считаю, что фаворит очевиден – «Динамо». Да и коэффициент на победу бело-голубых весьма неплохой. Ставим на успех «Динамо» в основное время», — сказал Плющев.
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