«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: прогноз Александра Вишневского на матч Лиги чемпионов

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «ПСЖ» — «Манчестер Сити».



Ставка: «ПСЖ» не проиграет и ТБ 1.5 за 2.03.



«ПСЖ» и «Манчестер Сити» бились в прошлом сезоне в полуфинале Лиги чемпионов, но сейчас уже сошлись на групповом этапе Лиги чемпионов.



Мне кажется, что сейчас игра более важна для «ПСЖ», потому что команда Почеттино уже потеряла очки в матче первого круга, сыграв вничью с самым лёгким соперником в группе «Брюгге». Если парижане допустят ещё одну осечку, то впору будет говорить о каких-то серьёзных проблемах парижан с выходом в плей-офф Лиги чемпионов.



Нужны ли эти проблемы команде, которая имеет феерический состав? Конечно, нет, тем более что в чемпионате проблем у «ПСЖ» нет никаких – 8 матчей и 8 побед. Я посмотрел последнюю игру с «Монпелье», и, несмотря на достаточно скромный счёт 2:0, игра команды мне очень понравилась. Я преисполнен оптимизма в отношении парижан в предстоящем матче, тем более что в заявку на матч попадут Верратти и Месси. Это очень хорошая новость для команды.



Что касается «Манчестер Сити», то команда потратила очень много сил в матче с «Челси». На третий день после такого тяжёлого матча снова показать свой лучший футбол будет сложно. Поэтому я больше верю в «ПСЖ», тем более что Почеттино в чемпионате Испании всегда очень хорошо противостоял Гвардиоле со своим «Эспаньолом».



Здесь напрашивается ставка на обе забьют, потому что обе команды великолепны в атаке, но коэффициент очень низкий. В такой ситуации я порекомендую такую ставку – «ПСЖ» не проиграет при тотале больше 1.5. «ПСЖ» должен быть свежее, возможно, наконец-то своё слово скажет Месси. В этой ставке нам нужно дождаться одного гола «ПСЖ» и ещё одного гола одной из команд – есть все шансы, что это произойдёт», — сказал Вишневский.

Букмекеры оценили шансы Месси забить в матче с «Ман Сити».