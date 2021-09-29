«Металлург» Мг – «Барыс»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Металлург» Мг – «Барыс».



Ставка: победа «Металлурга» с форой (-1.5) за 2.07.



«Барыс», конечно, молодец. Отыгрался у «Автомобилиста» с «минус 2», выцарапал второе очко на последних секундах овертайма. Но это с одной стороны. А с другой – он ведь допустил до этих самых «минус 2», после чего от казахстанцев, как от Мюнхгаузена, понадобился подвиг по расписанию.



А теперь «Барыс» приехал в Магнитогорск. И тут ему отыграться точно не дадут. Не та сейчас «Магнитка», чтобы, начав пинать соперника, не допинать его до победного конца. Семерых она так уже отпинала, и только «Адмиралу» каким-то невообразимым образом удалось увезти из Магнитогорска скромное очко. Остальные уезжали с пустыми руками, и среди них были и «Авангард», и ЦСКА. И свое первое место на Востоке уральцы занимают отнюдь не за красивые глаза.



При таких раскладах статистику личных встреч можно в принципе и не смотреть. Тем более что статистика эта способна кого угодно ввести в ступор. В последнее время там все более или менее нормализовалось, но раньше соперники только и делали, что метелили друг друга в гостях. Но мы «во глубину сибирских руд» не полезем, в принципе в этой паре все понятно. «Барыс» нынче хорош, но не против топ-команд КХЛ, а «Магнитка», как ни крути, в этот топ нынче входит. А значит, результат грядущего матча предопределен: домашняя победа «металлургов» в основное время и с неплохим преимуществом минимум в две шайбы», — сказал Лебедев.

Прогноз Владимира Вуйтека на матч «Салават Юлаев» — «Автомобилист».