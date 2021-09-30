«Куньлунь» – «Динамо» М: ставка Владимира Плющева на игру регулярного чемпионата КХЛ

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ «Куньлунь» – «Динамо» Москва.



Ставка: индивидуальный тотал «Динамо» больше 3,5 за 1.64.



«Куньлунь» во вторник выиграл у «Адмирала» и даже ушел с последнего места в лиге. Но шансов на интригу нет никаких. В Мытищах каждый игрок «Динамо» сможет почувствовать себя Шипачевым и попробовать набрать много очков. Наверняка захотят проявить себя игроки из «ротационной обоймы» — те, которых Кудашов воспитывает, двигая между основой и запасом.



Сильно удивлюсь, если бело-голубые забьют хозяевам меньше шести шайб. Да и для вратаря москвичей это будет классный шанс выдать сухой матч. Если, конечно, сумеет удержаться от смеха во время атак тройки, в которой выходит самый «благозвучный» игрок «Куньлуня» Ху Ян», — сказал Плющев.