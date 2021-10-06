«Динамо» М — ЦСКА: ставка Владимира Плющева на дерби КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал свою ставку на матч КХЛ «Динамо» Москва – ЦСКА.
Ставка: победа «Динамо» в матче за 1.65.
«Послематчевые комментарии Сергея Фёдорова без улыбки читать невозможно. «У ЦСКА проблемы с игрой с шайбой во всех трёх зонах. И проблемы с игрой без шайбы во всех трёх зонах». А где тренерская работа? Неудивительно, что армейцы за месяц с лишним ни разу не одержали победу в матчах с сильными соперниками. Были только 3:1 с «Локомотивом», но вы же помните, в какую яму провалился в сентябре ярославский клуб-гранд. На контрасте – только за последние 10 дней красно-синие уступили и «Трактору», и «Магнитке», и «Ак Барсу».
Вот и в дерби вице-чемпионы точно проиграют. Единственное, чего им по силам добиться, – подсушить великолепную динамовскую атаку, не позволив ей забросить больше трёх шайб. Всё-таки никитинские рецепты игры в обороне заучены так твёрдо, что временами работают до сих пор. Града голов от матча не жду, а победителем вижу «Динамо». Выбираю ставку победа «Динамо» в матче», — сказал Плющев.
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