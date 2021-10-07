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«Ак Барс» — «Металлург» Мг: ставка Павла Лысенкова на матч КХЛ

«Ак Барс» — «Металлург» Мг: ставка Павла Лысенкова на матч КХЛ
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Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Ак Барс» и «Металлург».

Ставка: победа «Металлурга» в матче за 1.84.

«Металлург» прекрасно играет в атаке. Забросил больше всех шайб в лиге (59), набрал больше всех очков. «Магнитка» в это время года выглядит вдохновенно. И команду не смутило даже то, что главный тренер Илья Воробьёв пропускал один матч из-за подозрения на коронавирус – «Металлург» всё равно победил.

«Ак Барс» же собирает очки, отставая от уральцев только на пять очков. Но победы приходят натужно. И порой случаются осечки, как в последнем матче с минским «Динамо» (3:4 ОТ).

И посмотрите, «Ак Барс» забросил почти в два раза меньше шайб (33). Причём пропустил даже больше (29), чем «Магнитка» (27). Голкипер Тимур Билялов пропустил ряд матчей из-за проблем со здоровьем, а Игорь Бобков совсем не отличается надёжностью.

Я бы в этом матче взял кэф 1.84 на то, что «Металлург» победит, пусть даже в дополнительное время. Да, «Ак Барс» — крепкий орешек. Но если говорить объективно, то уральцы сейчас играют лучше», — сказал Лысенков.

Прогноз Максима Лебедева на матч «Ак Барс» — «Металлург».

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