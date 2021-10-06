«Ак Барс» — «Металлург». Такие магнитогорцы не по зубам даже Дмитрию Квартальнову

7 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Металлург» Мг. Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу «Ак Барса» в основное время можно с коэффициентом 2.60, а успех «Металлурга» оценён экспертами в 2.62.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Ак Барс» — «Металлург» Мг 7 октября 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Ак Барс» — «Металлург» Мг будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.94, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.05. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.20. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.90.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Ак Барс» Казань — «Металлург» Магнитогорск (07.10.2021)

Октябрь стремительно набирает обороты, старт сезона в НХЛ всё ближе. На 7 октября в Континентальной хоккейной лиге намечено четыре противостояния. Отдельное внимание стоит уделить матчу «Ак Барс» — «Металлург». В Казани на льду «Татнефть-Арены» обещает быть жарко. Первое вбрасывание запланировано в 19:00 мск.

«Ак Барс» идёт четвертым на Востоке, набрав 21 балл. Отставание от «Металлурга» составляет пять пунктов. Впереди также находятся «Салават Юлаев» и «Трактор», у которых по 22 балла. Хотя казанцы прибавили. Испортило настроение лишь неприятное поражение от «Йокерита» (3:4 ОТ). Но тогда играли в укороченном составе, а в овертайме получили буллит.



Зато потом по делу обыграли ЦСКА (2:1) на выезде, а дома забрали у «Салавата Юлаева» (2:0) «зелёное дерби». Разумеется, не обошлось без эмоций и драк. Отстоявший на ноль Игорь Бобков заслужил похвалу. Голкипер старается не отставать от своего коллеги Тимура Билялова, вернувшегося после травмы.



Но в последнем домашнем матче с минским «Динамо» (3:4 ОТ) Бобков просто провалился. И это стоило его команде одного очка. До 30-й минуты хозяева вели со счётом 2:1. Но две (вторая — совсем за гранью) ошибки вратаря позволили минчанам довести дело до дополнительного времени. А в овертайме за 15 секунд минчане решили исход встречи в свою пользу.

«Металлург» идёт на серии из 11 побед, а потому заслуженно лидирует в КХЛ. Единственное поражение потерпел от «Салавата Юлаева» (2:7). Но случилось это аж 7 сентября! То есть ровно месяц назад. В последней выездной серии магнитогорцы тоже показали себя достойно. Сначала досталось набравшему мощный ход московскому «Динамо» (4:2), матч-штраф Вадима Шипачёва помог.



Затем разгромили «Спартак» (4:0). Первые 10 минут красно-белые показывали неплохой хоккей, но подопечные Ильи Воробьёва легко превратили два большинства в две шайбы. Дальше хозяева нарушать правила не решались, а магнитогорцы спокойно довели дело до разгрома.



В конце второго периода забросили третью шайбу. Перед третьим отрезком москвичи заменили голкипера, но не помогло и это. Брендан Лайпсик с передачи Егора Яковлева и Филиппа Майе поставил точку на 43-й минуте. «Спартак», конечно, пытался наиграть на гол престижа, но Юхо Олкинуора был против. Шат-аут финский голкипер не отдал.

Олкинуора вообще хорош. По проценту отражённых бросков замыкает топ-4, достигнув отметки 94,2%. Хотя сыграл уже 10 матчей. Уступает по этому показателю лишь Ларсу Юханссону, Тимуру Билялову и Юхе Метсоле. При этом в прошлом матче оформил третий шат-аут в сезоне. Весьма солидные цифры.

Теперь «Металлург» в отличном расположении духа и сил отправляется в Казань. У «Ак Барса» есть Тимур Билялов, но он готов ещё не на 100%, а Игорь Бобков по умолчанию не отличается стабильностью. При этом, судя по всему, в «зелёном дерби» казанская команда отдала все силы. На игру с минским «Динамо» не хватило концентрации.



«Лисы» в последние недели ошибок не прощают, поэтому подопечным Дмитрия Квартальнова придётся несладко. Сил после «Спартака» у ММг наверняка много. И в предстоящем матче они выглядят предпочтительнее. На наш взгляд, итоговая победа «Металлурга» за 2.00 выглядит неплохо. Любители рискнуть могут подумать над победой уральцев в основное время за 2.62.

«Ак Барс» — «Металлург»: прогноз и ставка на матч КХЛ 7 октября 2021 года

«Ак Барс» в последнее время выглядит неплохо. Справедливости ради, исключительно по результатам. Победил в «зелёном дерби», но потратил много сил, что отразилось на игре с «Динамо» Мн. Да и вратарь придумал два гола на пустом месте. «Металлург» обходится без подобного, а Юхо Олкинуора за 10 встреч оформил три шат-аута. Вообще, соперники пропускают немного: 27 раз «лисы», 29 — «барсы». Но победная серия ММг и 55 заброшенных шайб говорят сами за себя. Мы бы рассмотрели итоговую победу гостей.



Ставка: итоговая победа «Металлурга» за 2.00.