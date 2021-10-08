«Салават Юлаев» — «Йокерит»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Уфе

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Салават Юлаев» — «Йокерит».



Ставка: победа «Салавата Юлаева» с форой (-1) за 2.57.



«Йокерит», похоже, надорвался. Поражение в Челябинске ещё можно было списать на чистую психологию, но пролёт в Екатеринбурге от «Автомобилиста», который совсем недавно подпадал под категорию «Пациент скорее мёртв» — как говорит молодёжь, это уже зашквар.



Конечно, где-нибудь в Новосибирске и Владивостоке, глядя на результаты «Йокерита», могут воскликнуть: «Нам бы ваши проблемы! Готовы хоть сейчас прямо также надорваться…». Но кесарево – кесарю, а джокерово – «джокерам». Похоже, уходят они в физиологическую ямку, первую в этом сезоне, но, скорее всего, не последнюю.



Кстати, «Салават» сам недавно в такой побывал, но уже вылез, и с помощью «Сочей» отряхнулся. И теперь готов дать горячим финским парням бой, причём выглядит в этой паре фаворитом, хоть у самих пока ещё далеко не всё в порядке. Но, по моему убеждению, в настоящий момент проблемы «Салавата» сильно меньше проблем «Йокерита». Поэтому финны будут в Уфе сперва укатаны, потом раскатаны и под конец всё-таки биты. В основное время и с достаточно скромным преимуществом в пару шайб», — сказал Лебедев.

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