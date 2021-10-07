«Салават Юлаев» — «Йокерит». Уфимцы возвращаются в погоню за «Металлургом»

8 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — «Йокерит». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Салавата Юлаева» в основное время можно с коэффициентом 2.16, а успех «Йокерита» оценён экспертами в 2.80.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Йокерит» 8 октября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Йокерит» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.51, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.39. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.20. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.76.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Салават Юлаев» Уфа — «Йокерит» Хельсинки (08.10.2021)

8 октября в Континентальной хоккейной лиге состоятся четыре встречи. Отдельное внимание уделим командам, которые находятся в топ-4 сводной таблицы КХЛ. «Салават Юлаев» на льду «Уфа-Арены» будет принимать финский «Йокерит». Первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

«Салават Юлаев» сентябрь провёл образцово-показательно. Но в октябре из трёх матчей проиграл два. Из-за этого отпустил магнитогорский «Металлург» ещё дальше в таблице Восточной конференции. Сейчас занимает вторую позицию. Всему виной поражения от «Сибири» (1:3) и в «зелёном дерби» от «Ак Барса» (0:2).



Печальную серию быстро прервали — на выезде уфимцы сокрушили «Сочи» (3:0). Первый период сочинцы держались. Даже втроём против пятерых сохранили ворота нетронутыми. Во втором периоде гости добились своего: нанесли 12 бросков в створ ворот против одного у хозяев. Результат налицо — 2:0. А контрольную шайбу забросили уже после перерыва.



«Йокериту» совсем не мешают осечки. Буксовали в начале сентября, буксуют и в начале октября. Однако сейчас лидируют в Западной конференции, набрав 23 балла за 15 встреч. За это время проиграл всего четыре раза. Дважды в начале сентября и дважды за последнюю неделю.

В октябре неприятная серия началась с поражения от «Трактора» (2:3 Б), который вернул должок за поражение на старте сезона. А накануне «джокеры» проиграли «Автомобилисту» с сокрушительным счётом 1:5. Уже к 19-й минуте горели 0:3, так что со второго периода в ворота встал Андерс Линдбек.



Финская команда начала приходить в себя и создавать моменты у ворот соперника. Однако отличиться удалось лишь раз. В третьем периоде, на 43-й минуте, екатеринбуржцы довели счёт до разгромного. А за две минуты до конца упрочили преимущество.

Теперь «Йокерит» отправляется в Уфу. Сделать выводы по прошлой игре просто необходимо, ведь из пяти шайб четыре были пропущены с дальней дистанции. Команда прервала победную серию из 11 матчей, а теперь наверняка находится не в лучшем расположении духа.



Результаты «Салавата Юлаева» в последнее время тоже просели, но лёгкая победа над «Сочи» должна придать уверенности. Конечно, победой над аутсайдером, который недавно сменил тренера, трудно хвастаться. Но на фоне двух поражений подряд — неплохо.



Возможно, сейчас уфимская машина перезапустится. «Салават» играет дома, а в последних пяти встречах выиграл четыре раза. При этом уфимцы пропустили меньше всех в КХЛ. В среднем 1.5 шайбы за игру. Финны, для сравнения, пропустили 41 шайбу за 15 встреч. А ещё «Йокерит» проиграл последние два матча на выезде.

С атакой у соперников порядок. Но «джокеры» в гостях реализуют меньше моментов чем дома, всего 8,73%. Хозяева имеют дома показатель результативности 10,69%. Поэтому мы бы рассмотрели итоговую победу «Салавата Юлаева» за 1.73. Возможно, в овертайме или по буллитам.

«Салават Юлаев» — «Йокерит»: прогноз и ставка на матч КХЛ 8 октября 2021 года

Соперники в октябре сбавили обороты. Но уфимцы смогли прервать серию поражений, а вот финны только будут исправляться. Предпочтительнее выглядят хозяева. К тому же защита у «Салавата» одна из лучших в КХЛ. «Йокерит» же пропускает гораздо чаще, да и старт выездной серии завалил. Поэтому мы бы проверили итоговую победу уфимцев.



Ставка: итоговая победа «Салавата Юлаева» за 1.73.