СКА — «Динамо» М: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ СКА — «Динамо» Москва.
Ставка: победа СКА в матче за 1.81.
«Победа со счётом 5:0 в Уфе — очень неожиданный и хороший результат для СКА в гостевом матче, особенно учитывая, что «Салават Юлаев» очень мало пропускает в этом сезоне. Питерцы в последних матчах либо не пропускают, либо не забивают, но в предстоящей игре, считаю, обе команды обязательно забросят.
«Динамо» в последних встречах в основном проигрывает, но проигрывает сильным командам («Локомотив», ЦСКА, «Металлург»), при этом стабильно обыгрывает команды ниже классом.
Я не думаю, что СКА сможет разгромно обыграть «Динамо». Мне кажется, игра будет с преимуществом СКА, хозяева достаточно очевидные фавориты в этом матче, но лёгкой победы не будет. Уверен, что СКА дома выиграет, но вот в том, что сможет это сделать в основное время, уверенности нет», — сказал Вуйтек.
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