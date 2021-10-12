СКА — «Динамо». Валерий Брагин скинет бело-голубых с вершины Западной конференции

13 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Динамо» Москва. Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 2.37, а успех команды из Москвы оценён экспертами в 2.47.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ СКА — «Динамо» М 13 октября 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ СКА — «Динамо» Москва будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.46, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.52. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.30. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.71.

Прогноз и анализ матча КХЛ СКА Санкт-Петербург — «Динамо» Москва (13.10.2021)

Октябрь потихоньку приближается к экватору. Болельщикам это только на руку: новый день — новые хоккейные баталии. На 13 октября в Континентальной хоккейной лиге запланировано шесть встреч. Санкт-петербургский СКА на своём льду сыграет с московским «Динамо». Первое вбрасывание состоится в 19:30 мск.

СКА после 16 игр идёт третьим на Западе, набрав 23 балла. Отставание от московского «Динамо» составляет всего один пункт. Всё благодаря удачной серии. В последних пяти случаях лишь раз оступился. На выезде недооценил «Барыс» (0:3). Плюс сыграли свою роль удаления, которыми казахстанцы с радостью воспользовались.



Зато на выезде с «Салаватом Юлаевым» петербуржцы реабилитировались сполна (5:0). Уже к концу первого периода вели в две шайбы. Во втором отрезке уфимцы завелись, но Владислав Цицюра их успокоил, реализовав свой забег. В оставшееся время гости забили дважды, доведя счёт до крупного. Ларс Юханссон праздновал пятый «сухарь» в сезоне.



Московское «Динамо» подпускает соперников всё ближе, хотя не так давно даже возглавляло сводную таблицу КХЛ. Сейчас, после 16 встреч, лидирует лишь в Западной конференции, набрав 24 очка. Ближайший преследователь «Йокерит» тоже имеет 24 балла в активе, но уступает по дополнительным параметрам.

Такая ситуация у бело-голубых сложилась из-за неудачных домашних игр. Проиграли «Металлургу» (2:4) — спасибо эмоциям Вадима Шипачёва, по делу получившего 5+20. Затем последовал разгром в дерби от ЦСКА (0:3). Следом обыграли «Северсталь» (3:2), но тоже с заметным скрипом.



А в Ярославле получили пощёчину от «Локомотива» (1:3). В первом периоде преимущество было на стороне хозяев, что и вылилось в гол на восьмой минуте. Во втором периоде в первой атаке два в одного «Локо» увеличил преимущество. Заключительный отрезок стал самым результативным.



Соперники обменялись голами. Правда, шайба подопечных Алексея Кудашова в большинстве не помогла перевернуть ход встречи. Ярославцы смогли ещё раз побеспокоить ворота Александра Ерёменко, замещавшего Ивана Бочарова. К слову, Вадим Шипачёв не блещет как прежде. Сумасшедшая серия с набранными очками позади.

А теперь бело-голубые поедут в Санкт-Петербург. Оппонент серьёзный, идёт на серии из трёх домашних побед. Да и настроение должно быть гораздо лучше. Чего не скажешь о бело-голубых. Череда поражений не может не сказываться. Вратарская линия сейчас выглядит очень нестабильно.



У СКА к голкиперам вопросов нет. Бояться Вадима Шипачёва пока не стоит, в последних играх форвард не так сильно заметен, как на старте сезона. Впрочем, реализация бросков у соперников сопоставима. Петербуржцы дома реализуют 12.44% бросков, а москвичи на выезде имеют 12.84% реализации.

Однако петербуржцы дома проиграли лишь раз за предыдущие пять матчей. А москвичи в последнее время обыграли лишь «Северсталь», да и то — на тоненького. А грандам уступили. Поэтому мы бы взяли итоговую победу хозяев за 1.90. После пяти безответных шайб в ворота крепкого «Салавата» забрать два очка в игре со сбавившим ход «Динамо» они способны.



Другой заманчивый вариант — тотал больше 5 шайб. Соперники за 16 матчей преодолели планку в 50 голов, с результативностью проблем нет. Конечно, оба сильны в обороне и не всегда тоталы преодолевают отметку в пять шайб, но попробовать можно.

СКА — «Динамо» М: прогноз и ставка на матч КХЛ 13 октября 2021 года

СКА последние матчи отыграл на хорошей ноте, не считая выезд к «Барысу». А столичное «Динамо» сейчас испытывает проблемы. Вадим Шипачев ушёл в тень, а вратарская линия по-прежнему нестабильна. У соперника таких проблем не наблюдается. Ларс Юханссон лидирует по «сухим» матчам в КХЛ. К тому же у петербуржцев работают все четыре звена. Бело-голубым будет очень тяжело.



Ставка 1: итоговая победа СКА за 1.90.



Ставка 2: тотал больше 5 шайб за 1.65.

Прогноз Максима Лебедева на матч «Салават Юлаев» — «Ак Барс».