СКА — «Динамо» Москва: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Санкт-Петербурге

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 СКА — «Динамо» Москва.



Ставка: победа «Динамо» в основное время за 2.47.



«СКА – «Динамо». Я уже даю не первый прогноз на матч с участием СКА, но каждый раз удивляюсь тому, что на любого мало-мальски серьёзного соперника питерцы выходят в свежем и отдохнувшем виде, тогда как этот самый серьёзный соперник либо на четвереньках завершает утомительную выездную серию, либо только что бился не на жизнь, а на смерть с таким же претендентом на Кубок Гагарина. С тех пор как я обратил на это внимание и стал загибать пальцы, прошло уже немало прогнозов, и каждый раз картина одна и та же, но никогда – наоборот. Как такое может быть? Точнее, я прекрасно понимаю, как такое может быть, но одновременно я понимаю, каких нечеловеческих усилий стоило составителям календаря нарисовать его именно так, а никак иначе.



Вот и на этот раз СКА хоть и играл в предыдущем туре с соперником более чем серьёзным, но играл на сутки раньше «Динамо». Причём по удивительному стечению обстоятельств играл СКА в предыдущем туре в Уфе с командой, у которой следующим номером в программе стояло «зелёное дерби», для «Салавата» крайне важное и сверхпринципиальное. А «Динамо» на сутки позже играло с не менее мощным «Локомотивом», но на сутки позже. «Но по пять рублей». Как говорит один наш телевизионный гуру: «Совпадение? Не думаю». А поскольку там, наверху, всё видят и всё понимают, то СКА счастья не видать, в том числе и в предстоящем матче с «Динамо». Который бело-голубые в тяжёлой борьбе всё-таки выиграют, хоть и с минимальным преимуществом, зато в основное время. Напомнив нам антикоррупционный указ государя Петра I, в котором он писал: «…А рыжих и кривых в чиновный люд брать запрет кладу, ибо бог шельму метит».



Поэтому болеем за «Динамо», болеем все, даже те, кто обычно болеет за «Спартак» и ЦСКА. А когда СКА, уже не видя белого света, приедет играть пятый или шестой матч выездной серии через день куда-нибудь в Казань или Магнитогорск, я обязательно это отмечу», — сказал Лебедев.

Прогноз Владимира Вуйтека на матч СКА — «Динамо».