«Металлург» Мг — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Металлург» Мг — «Ак Барс».



Ставка: победа «Металлурга» в основное время за 2.18.



«И второе участие «Ак Барса» в «зелёном дерби» оказалось вполне удачным. «Большие татары» вновь набрали два очка, правда, на этот раз одно отдали уфимцам, но сами-то при этом набрали максимум, а значит, тактика «Салавата» вновь оказалась не совсем верной.



Но дальше «Ак Барсу» предстоит ещё более серьёзное испытание на текущую зрелость, причём по самому что ни на есть гамбургскому счёту, когда всё настроено против казанцев. «Магнитка» и играла на сутки раньше (причём позволила себе с сочинцами не перенапрягаться), и ей никуда не нужно было ездить, и победная серия, которая насчитывает теперь 13 матчей подряд, или 12 матчей, выигранных в основное время, говорит лучше всяких слов.



Ровно неделю назад «Ак Барс» уже проиграл «Магнитке» дома, в Казани. Правда, за эту неделю «металлурги» так и остались в ореоле текущего величия, тогда как «барсы» сделали пусть и небольшой, но всё-таки шажок вперёд. И пусть у них стартовая позиция была ниже, чем у Магнитогорска, но «большие татары» с каждым последующим матчем играют всё лучше.



Но всё-таки, на мой взгляд, не настолько лучше, чтобы прервать победную серию «Магнитки». И даже не настолько лучше, чтобы зацепиться в Магнитогорске за ничью. Всё-таки усталость после «зелёного дерби» своё веское слово скажет. Матч будет тяжёлым для обоих соперников, будет на взаимное удавливание. Но в итоге «Магнитка» всё-таки забьёт на одну шайбу больше казанцев, причём сделает это в основное время.



Но лично мне хочется, чтобы победил «Ак Барс», — сказал Лебедев.

Прогноз Владимира Вуйтека на матч «Металлург» — «Ак Барс».