«Спартак» — «Динамо»: ставка Эдуарда Мора на матч 11-го тура чемпионата России

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч «Спартак» – «Динамо».

Ставка: ничья за 3.38.

«Безусловно, центральная игра тура, старинное московское дерби. Конечно, ажиотаж сумасшедший.



«Динамо» идёт на втором месте. Команду иногда колбасит, она проигрывает дома явным аутсайдерам. Но в матчах с сильными командами одерживает победы, при этом играя очень хорошо. «Спартак» одержал в двух последних матчах две победы и поднялся на седьмое место. Команда хочет продолжить побеждать.



Накал будет зашкаливать. Здорово, что судить будет Карасёв, ведущий арбитр. И здесь я бы всем рекомендовал рассмотреть красную карточку или пенальти, потому что Карасёв не испугается выносить такие наказания.

Прогноз Виктора Гусева на матч «Спартак» — «Динамо».

Что касается «Спартака», то в отсутствие травмированных Промеса и Понсе состав мы можем предположить на 99%. Максименко в воротах, в обороне Жиго, Джикия, Кофрие. Выздоровел Зобнин, значит, в опорной зоне будут он и Литвинов. Мозес и Айртон по краям. Думаю, что в нападении появится Соболев, под которым будут действовать Бакаев и Ларссон. У «Спартака» надежды на то, что Соболев и Ларссон уже набрали форму и покажут свою лучшую игру, смогут порадовать действиями в атаке.



Что касается «Динамо», то под вопросом участие в матче Макарова и Фомина. Но если они будут здоровы, то линия атаки вопросов не вызовет. В полузащите будут играть Моро, Фомин и Шиманьски. Думаю, в нападении очень хорошо сыграет проявивший себя в молодёжке Тюкавин. Состав понятен. Вряд ли кто-то кого-то сможет удивить.



Думаю, игра вряд ли будет открытой. Я жду много борьбы. Не вижу фаворита в этом матче. Сложно предположить, будет ли много голов.



Считаю, что будет ничья. Потому что ни одна из команд не захочет проигрывать. А если в какой-то момент встречи счёт сравняют, то дальше мы увидим очень осторожный футбол. Рисковать одним очком в надежде получить три никто не станет.



Мой прогноз – ничья».

Где смотреть матч «Спартак» — «Динамо»?

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