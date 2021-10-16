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Магомед Исмаилов — Владимир Минеев: прогноз Александра Емельяненко на бой ММА

Магомед Исмаилов — Владимир Минеев: прогноз Александра Емельяненко на бой ММА
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Российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион мира по версии ProFC Александр Емельяненко дал свой прогноз на бой Магомед Исмаилов — Владимир Минеев.

Ставка: победа Исмаилова за 1.60.

«Мой прогноз на бой Минеев — Исмаилов. Я считаю, что победит Исмаилов, так как он тренируется и пашет целыми днями. Он спускает сто потов в спортзале. Удачи ему в этом бою. Пусть победит сильнейший», — сказал Емельяненко.

Напомним, поединок между российскими бойцами ММА Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым в рамках турнира AMC Fight Nights 104 в Сочи на WoW Arena состоится 16 октября. Схватку в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Начало прямой видеотрансляции онлайн — не ранее 23:00 мск.

По мнению букмекеров, фаворит боя — Магомед Исмаилов. На его победу можно сделать ставку с коэффициентом 1.60. Это примерно 60% вероятности. Поставить на Минеева можно за 2.35 (36%). На ничью предлагают коэффициент 25.00 (4%).

Где покажут бой Минеев — Исмаилов?

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